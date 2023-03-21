Cihanbeyli Belediyesi ihtiyaçlı ailelere gıda yardımı yaptı

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KONYA (AA) - Cihanbeyli Belediyesi tarafından ramazan ayı öncesinde içinde temel gıda ile ihtiyaç maddeleri bulunan yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, yaptığı yazılı açıklamada ramazan ayının ilçede huzur ve güven içerisinde geçebilmesi için belediye olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Kale, belediye olarak ramazan ayı öncesinde bu yıl da kimsesiz, yetim, düşkünlere sahip çıktıklarını, 2 bin 500 aileye yardım paketlerini ulaştırdıklarını ifade etti.

İlçeye yerleşen depremzede ailelere de yardımların götürüldüğünü vurgulayan Kale, şunları kaydetti:

"Belediyemiz tarafından hazırlanan, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin yer aldığı yardım paketleri ekiplerimiz tarafından vatandaşlarımızın evlerine kadar ulaştırılıyor. Paketlerde yer alan ürünleri özenle tespit ettik. Kendi evlerimize hangi marka ürünler giriyorsa, ihtiyaç sahiplerimize de aynılarını ulaştırıyoruz. Tüm hemşerilerimizin iftar ve sahur sofraları bereketli olsun."

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