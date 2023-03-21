Konya'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde iş ortağını silahla yaralayan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.



Gazi Mahallesi'ndeki iş yeri sahiplerinden M.E.S, zarar ettikleri gerekçesiyle iş yerini satmak istedi.



Ortağı S.D'nin satışa karşı çıkması üzerine ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.



M.E.S. tabancayla S.D'yi ayak bileğinden yaraladı.

Yaralıyı Akşehir Devlet Hastanesi'ne götüren şüpheli, daha sonra teslim oldu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







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