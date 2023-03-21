Konya Büyükşehir Belediyesinden çiftçiye fide ve fidan desteği

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesinin kırsal bölgelerde kalkınmayı sağlamak ve bitkisel üretimi artırmak amacıyla fide ve fidan desteği devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya genelinde 1193 dekar alanda 115 bin asma, elma, ceviz, badem, kayısı, aronya, böğürtlen, ahududu ve vişne fidanı dağıtımına başlandığı belirtildi.

Maliyeti 4,5 milyon lira olan destekleme kapsamında elma, ceviz ve vişne fidanı dağıtımının yapıldığı, diğer fidanların dağıtımının da önümüzdeki günlerde yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımsal üretime destek olmak için çeşitli projeler yürüttüklerini vurguladı.

Altay, 2023'te de desteklemelerin aralıksız devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl inşallah 50 milyon liralık sulama ve tarımsal destekte bulunacağız. Bu yıl toplamda 115 bin fidanı çiftçilerimizle buluşturmuş olacağız. Hem Konya'daki ürün çeşitlerinin artırılması hem de çiftçilerimizin daha çok gelir elde edecekleri, daha az su kullanan bitkilerin yaygınlaştırılmasıyla ilgili bir çaba içindeyiz. Bir taraftan da ekosistemimize uygun, yeni bitki çeşitleri denemeye devam ediyoruz. Göksu bölgesinde geçen yıl zeytin dağıtımı yapmıştık. Bu yıl da kestane dağıtımı yapıyoruz. Böylece, katma değeri yüksek ürünlerin Konya'da üretilmesini arzu ediyoruz."

Deprem afetinden sonra yatırımları tekrar gözden geçirdiklerini ama tarımsal destekler konusunda herhangi bir eksiltme yapmadıklarını vurgulayan Altay, "Çiftçimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Konya sadece kendisi için değil, Türkiye için üreten bir şehir. Yağışlar yüzümüzü güldürdü. İnşallah bol, bereketli bir yıl olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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