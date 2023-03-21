Yunak'ta ramazan ayı öncesi denetimler yapıldı

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KONYA (AA) - Yunak Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan ayı öncesi gıda güvenliği denetimi yaptı.

Yunak Belediye Başkanı Ali Konak yaptığı açıklamada, ramazan öncesi özellikle gıda satışı yapılan yerlere yönelik denetimleri artırdıklarını söyledi.

Vatandaşların sağlığını tehdit edecek üretim ve gıda satışına asla izin vermeyeceklerini ifade eden Konak, "Denetimlerdeki amacımız vatandaşın sağlığını korumak. Vatandaşların mübarek ramazan ayını huzurlu bir ortamda geçirmesi için çalışmalar sürekli devam ediyor." dedi.

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