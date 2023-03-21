Konya'da depremde hayatını kaybedenler anısına fidan dikildi

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KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler için Konya'da hatıra ormanı oluşturuldu.

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, Konya Orman Bölge Müdürlüğü Kayalıpark PTT binası önünde fidan dağıttı.

Etkinliğe Konya Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu ve Bölge Müdürü Cafer Bal katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik kapsamında 42 bin fidan dağıtımı yapıldı.

Daha sonra Meram ilçesi Akyokuş mevkisinde depremzedeler adına oluşturulan "6 Şubat 2023 Deprem Şehitleri Ormanı" fidan dikim töreni düzenlendi.

Türkoğlu ve Bal'ın yanı sıra Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Konya İl Müftüsü Ali Öge, kurum amirleri, KYK yurtlarında misafir edilen depremzedeler ve öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısına 5 bin fidan dikildi.

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