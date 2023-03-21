KSO'ya Savunma Sanayi Başkanlığı Konya Temsilciliği açılıyor

KONYA (AA) - Konya Sanayi Odası'nda (KSO) Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Konya Temsilciliği açılıyor.

KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, yaptığı yazılı açıklamada, KSO Hizmet Binası'nda açılacak SSB Konya Temsilciliği'nin, Konya sanayisi ile SSB arasında köprü vazifesi göreceğini belirtti.

SSB ile yapılan görüşmelerin olumlu neticelendiğini ve KSO'ya SSB Konya Temsilciliği açılması kararı alındığını vurgulayan Büyükeğen, "SSB Başkanlığımız temsilci görevlendirmesini yaptı. Çok yakında hizmete açılacak Savunma Sanayii Başkanlığı Konya Temsilciliğimiz, inşallah Konya sanayisi ile SSB arasında bir köprü vazifesi görerek, sektörle iş birliğimizi pekiştirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükeğen, Konya'nın savunma sanayinde yükselen bir ivmeye sahip olduğunu, KSO'da hizmet verecek SSB Konya Temsilciliği ile bu yükseliş ivmesinin daha da artacağını belirterek, "Konya Sanayi Odamız bugüne kadar savunma ve havacılık sanayine yönelik savunma sanayi tedarikçi buluşmaları, ana sanayiye yönelik teknik iş gezileri, ikili iş görüşmeleri gibi çok önemli çalışmalar yaptı. Bu çalışmalara da aralıksız devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hatay'da kurulumu devam eden Konya Konteyner Kent ile ilgili de bilgi veren Büyükeğen, şunları kaydetti:

"Konya Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde Odamız ve Konya iş dünyası olarak Hatay'a kurduğumuz 'Konteyner Kent'in konteynırlarını sevk etmeyi sürdürüyoruz. Burada bazı konteynırlar karayolu ve tırlarla gönderilirken biz Oda olarak, hem ulaşım maliyetimizi minimize etmek hem de daha güvenli bir model olduğu için trenle sevkiyatı tercih ediyoruz. Trenle ilk sevkiyatımızı da yaptık ve 30 konteynırımızı daha bölgeye ulaştırdık. Aynı modelle, süreci yürütmeye, yönetmeye devam edeceğiz."

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