Özel öğrenciler balık fabrikasını gezdi

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KONYA (AA) - Hüyük'te Yunus Emre Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı Öğrencileri ilçedeki Balık Fabrikasını gezdi.

Yayçet Balık Fabrikası sahibi Mustafa Yayla, öğrencilere fabrika ile ilgili bilgi verdi.



Öğrencilere daha sonra Beyşehir Gölü kıyısında Tolca Mahallesinde bulunan balık lokantasında balık ikramında bulunuldu.

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