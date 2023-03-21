AYOS Konyaspor'da başantrenörlüğe Can Sevim getirildi

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KONYA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından AYOS Konyaspor'da Sinan Çamlıbel'den boşalan başantrenörlük görevine Can Sevim getirildi.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2 yıllık anlaşma sağlanan Sevim için kulüp binasında imza töreni gerçekleştirildiği bildirildi. Sevim için düzenlenen imza töreninde, kulüp yöneticilerinden Hakkı Polat'ın da hazır bulunduğu aktarıldı.

AYOS Konyaspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6 galibiyet ve 15 mağlubiyetle son sırada bulunuyor.

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