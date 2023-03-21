Konya'da 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Meram ilçesi Şükran Mahallesi Kurs Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, iftfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.