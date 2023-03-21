Konya'da uyuşturucu operasyonu

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KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı ve sokak satıcılığı yapan kişilere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, çevre illerden Akşehir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.



2 aracı takibe alan polis ekipleri, Akşehir girişinde durdurduğu araçlarda yaptıkları aramda ilk araçta 13 gram metanfetamin ve 5 gram eroin ele geçirirken, araçta bulunan M.S. ile S.Y. isimli 2 kişiyi gözaltına alındı.



İkinci araçta yapılan aramada ise 35 gram metanfetamin ile bir miktar eroin bulundu. Araçta bulunan M.Ş. ile S.B. isimli şüpheliler de gözaltına alındı.

Emniyette haklarında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan S.B. ve M.Ş'ye işlem yapıldı.



Zanlılardan S.B çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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