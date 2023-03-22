Ramazanda Konya'daki tüm camilerde mukabele okunacak, 65 camide hatimle teravih namazı kılınacak

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KONYA (AA) - Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, ramazan ayı boyunca Konya'daki tüm camilerde sabah namazları öncesi mukabele okunacağını söyledi.

Öge, AA muhabirine, bu sene depremin de etkisiyle buruk bir ramazan ayı geçirileceğini ancak burukluğun yanı sıra dayanışma kültürünün de geliştiği bir ramazan ayı yaşanacağını kaydetti.

Allah'tan tüm insanların güzel bir ramazan ayını geçirmeleri için dua eden Öge, "Olumsuzluklardan olumlu bir şeyler çıkarabilmeliyiz. Oradaki yaralarımızı saracağız ve birbirimize dayanıp güveneceğimiz bir ortamı da yaşayacağımız bir ramazanı şerif olmasını temenni ediyorum."

Ramazan ayının Kur'an, rahmet, birlik ve beraberlik ayı olduğunu anımsatan Öge, şunları kaydetti:



"Konya'mızda yaklaşık 3 bin camimizde sabah namazlarında mukabele-i şerif okunacak. Tüm camilerimizde bir kere Kur'an'ı-ı Kerim hatmi yapılacak. Ramazanda bu aya has iki temel ibadet var, oruç ve teravih namazı. Konya merkez ve 31 ilçede dahil 65 camimizde hatimle teravih namazı kılınacak. Merkezde 30'un üzerinde camide kılınacak."

Öge, bu sene ramazan ayının temasının "ramazan ve dayanışma" olduğunu dile getirerek, bu temayı Müslümanların kaçırmaması gerektiğini sözlerine ekledi.



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