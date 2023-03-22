Konya'da otomobillerden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da otomobillerden akü, jant ve lastik çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ve Selçuklu ilçesinde park halindeki iki otomobilin akü, jant ve lastiklerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin çeşitli suçlardan kaydı bulunan D.A. (27) ve O.Ç. (23) olduğunu belirledi.

Şüpheliler belirlenen adreslerde yakalandı, ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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