Hayırsever iş insanlarından emniyete araç bağışı

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KONYA (AA) - Hayırsever iş insanları tarafından alınan araçlar, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından araçlar hizmete girdi.

Kaymakam Deniz Pişkin, gazetecilere, kamu ihtiyaçlarının esnaf dayanışmasıyla gidermenin önemli olduğunu söyledi.

Bu durumun güzel ve örnek bir davranış olduğunu belirten Pişkin, bağışta bulunan iş insanlarına teşekkür etti.

Başkan Mehmet Tutal ise Seydişehir'in birlik, beraberlik, dayanışma ve bağışlar konusunda her zaman diğer ilçelere örnek olduğunu kaydetti.

İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı da araç ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında desteklerini esirgemeyen vatandaşlara teşekkür etti.

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