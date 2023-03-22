Seydişehir'de depremzede aileler ve down sendromlu çocuklar için program düzenlendi

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KONYA (AA) - Seydişehir Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi'nde depremzede aileler ve down sendromlu çocuklar için müzikal programı yapıldı.

Okul Müdürü Adıgüzel Teke, programda, Türk milletindeki bu sağlam bağ olduğu müddetçe, tüm felaketlerin yaralarını beraber sararak üstesinden gelinebileceğini söyledi.

Programa, Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra depremzede aileler, down sendromlu çocuklar ve aileleri katıldı.​​​​​​​

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