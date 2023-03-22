DSİ, Bozkır'da sel ve taşkın için erken uyarı sistemi kurdu

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KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde oluşabilecek ani su baskınlarına karşı Devlet Su İşleri (DSİ) Konya Bölge Müdürlüğünce erken alarm sistemi kuruldu.



İlçe merkezinden geçen Çarşamba Çayı'nda bahar döneminde gerçekleşen taşkın durumları için DSİ tarafından Başköprü Mahallesi'ne ve merkeze erken uyarı sistemi kuruldu.

Dereköy Mahalle Muhtarı Ramazan Deniz, gazetecilere, su yükselmesi ihtimaline karşı uyarıcı alarm sisteminin kurulmasına sevindiklerini söyledi.

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