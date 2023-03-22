Beyşehir'den kısa kısa

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KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde şap hastalığına karşı başlatılan aşılama çalışmaları devam ediyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, görevli ekiplerin şap hastalığı aşılama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Hayvanların sağlığı, güvenilir hayvansal ürünlerin üretimi ve tüketimi için çalışmaların aralıksız devam ettiği vurgulanan açıklamada, üreticilerin her zaman yanında oldukları kaydedildi.

- Beyşehir-Şarkikaraağaç kara yolu duble yol oluyor

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, Beyşehir-Şarkikaraağaç kara yolunun duble yol olacağını söyledi.

Elkin, AA muhabirine, bugün itibariyle Karayolları Genel Müdürlüğü'nden bir heyetin bölgeye gelerek güzergahta incelemelerde bulunduğunu kaydetti.

Ardından yolla ilgili beklenilen proje onayının verildiğini belirten Elkin, "Şarkikarağaç ilçesinden Beyşehir istikametine bir bölünmüş yol çalışması halihazırda devam ediyor.

Mevcut projeyle de Beyşehir ile Şarkikaraağaç arasında kalan yaklaşık 40 kilometrelik bölümün duble yol haline getirilmesi planlanıyor. Bu güzergahın bölünmüş yol haline gelmesiyle Beyşehir-Hüyük ilçelerimizin bağlantısı da duble yol haline gelecektir." diye konuştu.

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