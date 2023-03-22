Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın ramazan ayı mesajı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ramazan ayının başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, mesajında Ramazan-ı Şerif'in tüm İslam alemine hayırlar getirmesi ve yaşanan zorlu günlerde yaraların sarılmasına vesile olmasını diledi.

Ramazan ayının barışın, kardeşliğin ve huzurun dalga dalga yayıldığı en kıymetli ay olduğunu vurgulayan Altay, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu mübarek ay, hayatlarımızı muhasebe etmek, günahlarımızdan arınmak ve kardeşliğimizi güçlendirmek adına eşsiz bir fırsattır." ifadesini kullandı.

Altay, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl ki ramazan ayının buruk şekilde karşılandığını belirterek, şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki Ramazan-ı Şerif, asrın felaketiyle mücadele ettiğimiz şu zorlu süreçte kanayan yaralarımızı sarmanın, gönüllerimizi yeşertmenin ve ruhlarımızı teskin etmenin vesilesi olacaktır. Depremler dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yüce Allah'tan mübarek ramazan ayının hatırına milletimizi her türlü afet ve musibetten korumasını niyaz ediyorum. Başta depremzedeler olmak üzere zor durumdaki tüm kardeşlerimizin yaralarına derman olmaya devam edelim. Yetim ve öksüzleri sevindirelim."

Konya'da ramazan ayında çeşitli faaliyetler yürütüleceğini aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Mahzun gönüllerde esenlik bırakmanın gayretinde olalım. İftar sofralarında dayanışmanın, teravihlerde birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergileyelim. Büyükşehir Belediyesi olarak ramazan boyunca Hatay'daki mobil yemek ve ekmek araçlarımız vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca iftar ve sahur çadırlarımızla, ilçe belediyelerimizle hazırladığımız ramazan kolileriyle mübarek ayın manevi lezzetini Hataylı kardeşlerimizle paylaşmanın gayretinde olacağız. Yine, Konyamızda da çeşitli faaliyetlerle ramazan ayının paylaşma ruhunu en güzel şekilde yaşatmaya devam edeceğiz. Ramazan ayımız mübarek olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.