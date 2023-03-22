Konya'dan Hatay'daki depremzedelere 14 tırlık ramazan yardımı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir ile Meram, Karatay ve Selçuklu ilçe belediyeleri, Hatay'daki depremzede ailelere 14 tırla 23 bin koli ramazan yardımı gönderdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ramazanda da vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Hatay'da ilk günden itibaren durmadan çalıştıklarını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Konya olarak 601 tır insani yardımı, ayrıca yine 50 tır unu depremzede vatandaşlarımız için bölgeye göndermiştik. Yarın inşallah mübarek ramazanın ilk orucunu tutacağız. Bu mübarek ayda da Hataylı kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda ramazanda depremzede ailelerimize ulaştırılmak üzere 14 tırdan oluşan 23 bin yardım kolisini yola çıkardık. İlk günden itibaren beraber yol yürüdüğümüz Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca ve Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'dan, sivil toplum kuruluşlarımızdan ve tüm Konyalı hemşehrilerimden Allah razı olsun."

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