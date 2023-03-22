Konya Büyükşehir Belediyesi Yaşlılar Haftası kapsamında depremzede vatandaşlar için etkinlik düzenledi

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında Konya'da misafir edilen depremzede vatandaşlar için şehir turu düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, ülke tarihinin en büyük felaketlerinden birinin yaralarını en hızlı şekilde sarmak için yoğun bir gayret içinde olduklarını belirtti.

Yaşlılar Haftası kapsamında depremzede vatandaşlar için etkinlik düzenlediklerini aktaran Altay, "Deprem bölgelerinden gelerek şehrimizdeki huzurevine yerleştirilen büyüklerimize yönelik Konya şehir turu düzenledik. Büyüklerimizin duası gücümüze güç katar, bereketimiz artar. Eksik olmasınlar." ifadesini kullandı.

Etkinlik kapsamında Mevlana Müzesi, Altın Çarşı, Mevlana Çarşı, Tarihi Bedesten, Karatay Medresesi, İnce Minare, Büyükşehir Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi, Sille ve Kelebekler Vadisi gibi tarihi ve turistik yerler ziyaret edildi.

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