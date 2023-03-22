Konya'da müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki katlı evin mutfağında çıkan yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Alaylar 1 Mahallesi 152169 Sokak'ta bulunan iki katlı evin mutfağında yangın çıktı.



Mahalledekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.



P.K'nin kiracı olarak oturduğu ve mutfak tüpünün hortumundan çıktığı tahmin edilen yangında ev kullanılamaz hale geldi.



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