Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

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KONYA (AA) - Konya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Anadolu Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde iki kişi henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayvaz K. başından silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ayvaz K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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