Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da ilk teravih namazı kılındı

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.
Konya'da vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasıyla Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi'ni doldurdu.
Camideki vaazın ardından birçoğu çocuklarıyla gelen vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.
Kadınlar da namazlarını, caminin kendilerine ayrılan bölümünde eda etti.
- Aksaray
Aksaray'da özellikle Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi büyük ve tarihi camilere akın eden vatandaşlar, ilk teravih namazında birlikte saf tuttu.
Akşam ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Daha sonra yatsı ve teravih namazı kılındı. Camilerde yer bulamayan vatandaşlar, avlulara hasırlar sererek namaz kıldı.
- Karaman
Karaman'da vatandaşlar yatsı ezanıyla 15 Temmuz Aktekke Kent meydanındaki Aktekke Camisi başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu.
Camilerde vaazdan sonra ilk teravih namazı kılındı.
Teravih namazına çocukların ve kadınların da yoğun ilgi gösterdiği görüldü.
- Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da ise vatandaşlar, ilk teravih namazı için Paşa Cami, İmaret Cami ve Yeşil Cami'yi doldurdu.
Kentte ramazan coşkusunu yaşayan vatandaşlar, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.