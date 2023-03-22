Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da ilk teravih namazı kılındı

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KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

Konya'da vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasıyla Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi'ni doldurdu.

Camideki vaazın ardından birçoğu çocuklarıyla gelen vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

Kadınlar da namazlarını, caminin kendilerine ayrılan bölümünde eda etti.

- Aksaray

Aksaray'da özellikle Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi büyük ve tarihi camilere akın eden vatandaşlar, ilk teravih namazında birlikte saf tuttu.

Akşam ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Daha sonra yatsı ve teravih namazı kılındı. Camilerde yer bulamayan vatandaşlar, avlulara hasırlar sererek namaz kıldı.

- Karaman

Karaman'da vatandaşlar yatsı ezanıyla 15 Temmuz Aktekke Kent meydanındaki Aktekke Camisi başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Camilerde vaazdan sonra ilk teravih namazı kılındı.

Teravih namazına çocukların ve kadınların da yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise vatandaşlar, ilk teravih namazı için Paşa Cami, İmaret Cami ve Yeşil Cami'yi doldurdu.

Kentte ramazan coşkusunu yaşayan vatandaşlar, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

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