Yalıhüyük depremzedelere havlu takımı gönderecek

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KONYA (AA) - Yalıhüyük, depremzedeler için Hatay'da kurulacak olan Şehit Fatih Örs Mahallesi konteynerlerine banyo havlu takımı gönderiyor.

Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi öncülüğünde hazırlanan havlu takımları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Genç ve Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı İsmet Cihat Mert tarafından Belediye Başkanı Hasan Koçer'e teslim edildi.

Koçer, Halk Eğitimi Merkezinin bu çalışmalarından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

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