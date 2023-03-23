Konya Büyükşehir Belediyesi ilk kez oruç tutacak çocuklara hediye verecek

Oruç neden hurmayla açılır? Öyle bir faydası var ki...

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, ilk kez oruç tutan 7 ve 8 yaşındaki çocuklara çeşitli hediyeler verecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklarda ramazan bilinci oluşturmak ve ramazan ayının maneviyatını yaşatmak amacıyla ilk kez oruç tutan çocukları sevindirmeye bu yıl da devam ettiklerini belirtti.

Geleneksel hale getirdikleri uygulamayla çocuklara oruç ibadetinin güzelliğini ve faydalarını öğretmeyi istediklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Yavrularımızın mübarek ramazan ayında evlerimizde oluşan sahur ve iftar heyecanına ortak olmalarını arzu ediyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda projemizi hayata geçirdiğimizde binlerce çocuğumuzu sevindirmiş ve ailelerimizden güzel geri dönüşler almış olmak bizleri de çok mutlu etmişti. İlk oruç hediyesi için 7 ve 8 yaş çocuklarımız bu sene 24 Mart ile 6 Nisan tarihlerinde internet üzerinden başvurularını yapabilecek. İftar ve sahur sofralarının bereketi olan tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, hayırla ve sağlıkla bayrama ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

İlk oruç hediyesi için başvuruların "ilkoruc.konya.bel.tr" adresinden alındığı, başvuru yapan ailelerin kendilerine en yakın KOMEK, ASEM, Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademilerinden hediyelerini alabileceği bildirildi.

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