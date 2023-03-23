Konya'da damperi açık unutulan kamyonun levhayı devirmesi kamerada

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KONYA (AA) - Konya'da damperi açık unutulan hafriyat kamyonunun dijital bilgilendirme levhasına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

R.Y, yükü boşalttıktan sonra damperi kapatmayı unutarak yola çıktı.

Damper, Ereğli Caddesi Vatan Sanayi Sitesi önünde bulunan dijital bilgilendirme levhalarına çarptı.

Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.





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