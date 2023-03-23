Seydişehir'de kitap okuma yarışmasını kazanan öğrenciler ödüllerini aldı

KONYA (AA) - Seydişehr Belediyesinin düzenlediği Seydişehir Okuyor Kitap Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Seydişehir Belediyesi'ne ait Enderun Gençlik Merkezi'nde düzenlenen, 7-8-9-10-11 ve 12'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Belediye Başkanı Mehmet Tutal verdi.

Okumanın insan hayatındaki önemine değinen Başkan Mehmet Tutal, insanları maddi ve manevi yönden üstün kılan bilgilerin kitap sayfalarının arasında saklı olduğunu söyledi.

Seydişehir Belediyesi olarak özellikle çocuklara ve gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla çeşitli etkinlik ve faaliyetler düzenlediklerini anımsatan Başkan Tutal, "Çocuklarımızın başarılı olmaları için kitap okumaları ve okurken de anlayarak okumaları gerekiyor. Bilgi bir güçtür. Bilgiyi öğreneceğimiz yerde ya bilenlerle beraber olacağız, ya da kaynağı olan kitaptan alacağız. Bu nedenle okuyanlar her zaman kazanır. Yarışmaya katılan öğrencilerimizi kutluyorum. Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek için bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Okuyan ve okumak isteyen gençlerimiz için her zaman kendilerine destek olmaya hazırız." dedi.



Törende, kitap okuma yarışmasında yarışmada birinci olan Yunus Emre Sarıkamış tam altın, ikinci olan Elif Büyükpınar yarım altın, üçüncü olan Elvan Rümeysa Akkuş çeyrek altınla ödüllendirildi.



Yarışma kapsamında mansiyon ödülü almaya hak kazanan 10 öğrenci de 500 liralık hediye çeki ile ödüllendirildi.



Törene dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı.









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