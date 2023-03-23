Beyşehir'de yapımı tamamlanan cami dualarla ibadete açıldı

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KONYA (AA) - Beyşehir'de yapımı tamamlanan Yeni Ravza Camisi düzenlenen tören ve dualarla ibadete açıldı.

İlçe Müftülüğünün koordinesinde hayırsever vatandaşların maddi destekleriyle yapımı gerçekleştirilen caminin açılışında Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, medeniyetin kalbi, Allah'ın evi olan camilerin sadece bir ibadet merkezi değil, aynı zamanda ilim ve ahlak yuvaları olduğunu söyledi.

Beyşehir Müftüsü Veysel Kükrek de ibadete açılan caminin Beyşehir'in en güzel camilerden birisi olduğuna dikkati çekti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşmaların ardından cami ibadete açıldı.

Katılımcılar daha sonra camiyi gezdi, ibadete açılan camide ilk namaz eda edildi.​​​​​​​



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