Beyşehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dünya Su Günü çerçevesinde farklı etkinlikler gerçekleştirildi.
Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin ilk ayağında salonu dolduran davetliler Beyşehir Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan programı izledi.
Etkinlikte öğrenciler tarafından su farkındalığı ve su tasarrufunun önemine dikkat çeken tiyatro gösterisi sahnelendi.
Daha sonra Beyşehir Gölü'nden BSA kanalına su akışı sağlayan tarihi Taşköprü üzerinde açılışı yapılan resim sergisi gezildi.
- Vatandaşlara ramazan şerbeti ikramı
Beyşehir Belediyesi başlattığı uygulama ile mobil ikram çeşmesinden teravih namazı sonrasında çıkan vatandaşlara şerbet dağıtıyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayının unutulmaya yüz tutmuş geleneklerinden birisi olan ramazan şerbeti ikramının, ilçe merkezindeki tüm camilerde yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda ramazan ayı boyunca her gün teravi namazı sonrası farklı bir camide şerbet dağıtımının olacağı kaydedildi.