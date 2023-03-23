Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, deprem sonrası yapılan çalışmaları Avrupa'da anlattı:

KONYA (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 44. Genel Kurulu'nda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında yapılan çalışmaları anlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Strazburg şehrindeki Avrupa Parlamentosu binasında düzenlenen genel kurula, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Leen Verbeek, Avrupa Konseyi Türkiye Daimi Temsilcisi Nurdan Bayraktar Golder, kongre delegeleri, belediye başkanları ve gençlik delegasyonu üyeleri katıldı.

"Krizler Karşısında Şehirlerin ve Bölgelerin Direnci" konulu oturumda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin, mülteci krizi, Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna krizi gibi dünyayı ilgilendiren konularda daha belirgin hale gelen insani diplomasi uygulamalarının da katkısıyla tüm insanlık Türkiye'deki deprem bölgesine ilk andan itibaren yardım etmiştir. Türkiye olarak 'asrın felaketi'ni yaşadığımız bugünlerde, asrın dayanışmasını gösteren dünya ülkelerine, yerel yönetimlerine ve halklarına buradan teşekkür etmek istiyorum. Hepimiz çok yakından tecrübe ettik ki ancak 'bir' olduğumuz sürece başarılı olabiliriz. Bu deprem sürecinde yaptığımız tüm başarılı çalışmalara rağmen, dirençli şehirler inşa etme konusunu geliştirme kapasitemiz olduğunu da görmüş olduk. Dirençli şehri inşa etmek için mevcut yapı stokunun günümüz teknolojilerini kullanarak yenilenmesi, halkın afet zamanları için bilinçlendirilmesi, şehir mobilyaları, araç-gereç ve ekipmanlarının olağanüstü dönemler dikkate alınarak oluşturulması, ulusal ve uluslararası tecrübe paylaşımı yoluyla kimsenin geride bırakılmaması gerekmektedir."



Şehirlerin altyapısının güçlendirilmesi ve her türlü felakete karşı dirençli politikalar geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:



"Bu politikalar, acil durumların etkilerini azaltma, hızlı müdahale ve yeniden inşa aşamasında büyük rol üstlenecektir. Ancak bunları yaparsak yaşadığımız krizlerin yerleşik krize dönüşmesinin önüne geçebiliriz. Bu zor süreci atlatacağımıza ve Türkiye'nin kadim şehirlerinin eskisi kadar güzel günlerine yeniden kavuşacağına dair inancım tamdır."

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