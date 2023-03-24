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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ailesi minik Atlas'tan o da yaşam mücadelesinden vazgeçmedi

AA

Ailesi minik Atlas'tan o da yaşam mücadelesinden vazgeçmedi

KONYA (AA) - HAVVA DEREAĞZI - Konya'da vücuduna yeteri kadar kan gitmediği için hayati tehlikesi bulunan Atlas bebek, 15 günlükken yapılan operasyonla kalbindeki damarı genişletilerek yaşama tutundu.

Isparta'da yaşayan Ülker ile Mehmet Gökdemir çifti, ikiz bebekleri olacağını öğrenince çok sevindi. Doktor kontrollerinde sağlık problemleri olan bebeklerden birinin kalbinin durdurulması önerisine karşı çıkan çiftin, 9 Şubat'ta adını Kuzey ve Atlas verdikleri bebekleri dünyaya geldi.

Bebeklerden 1 kilo 600 gram ağırlığındaki Atlas'ın soluk alıp vermede güçlük çektiği ve zaman zaman morardığı fark edildi. Kuvöze alınan ve solunum desteği verilen bebek, Konya Başkent Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Yeni doğan ünitesinde tedavi altına alınan minik Atlas'ın vücuduna kan pompalayan damarının dar olduğu tespit edildi.

Müdahale edilmezse hayatını kaybedecek olan bebek, henüz 15 günlükken operasyona alınarak dar damarına stent takıldı. Genişletilen damar sayesinde Atlas bebeğin rahat nefes alıp vermesi ve vücuduna yeteri kadar kan akışı sağlandı.

- Annesinin "küçük savaşcı"sı yaşamak için direndi

Ülker Gökdemir (33), gebeliğinde bebeklerinden birinin sağlık problemleri olduğunu öğrendiğinde çok üzüldüğünü, kendileri için o gün zorlu sürecin başladığını söyledi.

Atlas'ın ikizine göre yaşam mücadelesinin doğmadan başladığını ve hiç pes etmeyerek kendilerine güç verdiğini vurgulayan Gökdemir, şöyle konuştu:

"Atlas'ın gelişimi kardeşine göre geriydi. Hamileliğimin 12. haftasında doktor Atlas için gebeliği sonlandırmamız gerektiğini söyledi. Daha sonra farklı doktorlara gittik. Gebeliğin 22. haftasında kalp atışlarında sorun olduğu için yine aynı öneride bulunuldu. Biz hep ona inandık ve bu öneriye karşı çıktık. Doğumdan sonra yine kalbiyle alakalı sorunları ortaya çıktı. Atlas zorlu bir yaşam mücadelesi verdi. Ben ona 'küçük savaşçı' diyorum, yaşamak için çok savaştı. İnşallah birlikte çok mutlu günler geçireceğiz. Hayata tutunduğu için çok mutluyuz."

Gökdemir, operasyon sonrası sadece bebeklerinin değil, kendilerinin de uzun zaman sonra rahat bir nefes aldığını dile getirdi.

Baba Mehmet Gökdemir de çocuklarıyla hayalini kurduğu güzel günleri gerçekleştirmek için sabırsızlandığını ifade etti.

Günlerce bebeklerini sağlıklı şekilde kucaklarına alacakları günü beklediklerini anlatan Gökdemir, "Doktorlarımızın sayesinde geleceğe daha umutla bakıyoruz. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız." dedi.

- "Bu yaşta ve kiloda yapılan ender operasyonlardan"

Hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Gökdemir, değerlendirmelerinde şah damarında ciddi darlık belirleyince vakit kaybetmek istemediklerini kaydetti.

Sağ şah damarından ultrason eşliğinde giriş yaparak darlığı başarılı şekilde genişlettiklerini belirten Gökdemir, şöyle devam etti:

"Darlık nedeniyle kalbin alt bölgesindeki organlar da zorlanıyordu. Cerrahi işlemin bu kiloda yüksek riskli olması nedeniyle stentle bunu açmayı uygun gördük. Genel işlemde bacak damarlarından girilir ama bu kilodaki hastalarda bacak damarları çok ince olduğu için boyun atardamarından ultrason eşliğinde girilerek sorunlu bölgeye ulaşıldı. Sonuçlar olarak kalp rahatladı ve özellikle karın içi böbrek, mide ve bağırsak gibi organların kan değerleri normale döndü."

Bebeğin operasyonun ertesi gün beslenmeye başladığını dile getiren Gökdemir, "Bu yaşta ve kiloda yapılan ender operasyonlardan. Deneyimlerimizi meslektaşlarımızda ve kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz." dedi.




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