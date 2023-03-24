Kaymakam Pişkin, şehit ve gazi aileleriyle iftar yaptı

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KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, şehit ve gazi aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

Pişkin, Seydişehir'de bir dinlenme tesisinde gerçekleştirilen iftar programında, devlet olarak her zaman gazi ve şehit yakınlarının yanında olduklarını söyledi.

Devletin kapılarının gazi ve şehit yakınlarına sonuna kadar açık olduğunu aktaran Pişkin, "Kahramanlarımızın bizlere bıraktığı emanetlerisiniz, bize bıraktıkları mirasa ilelebet sahip çıkacağız." dedi.



Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, "Şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Sizlerle birlikte olabilmekten mutluyuz. Sizler her şeyin en iyisine, en güzeline layıksınız."ifadesini kullandı.





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