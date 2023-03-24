Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da depremzedelere ramazan çadırı kurdu

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın Payas ilçesinde kurduğu ramazan çadırıyla binlerce depremzedeye iftar ve sahur hizmeti veriyor.

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle bu yılki ramazanı ülkenin buruk bir şekilde geçirdiğini belirtti.

Hatay'ın Payas ilçesinde ramazan dolayısıyla "Konya Çadırı" kurduklarını bildiren Altay şunları kaydetti:

"Kurduğumuz çadırda günde 2 bin vatandaşımız iftar, 3 bin 500 vatandaşımız da sahur bereketimize ortak oluyor. Ayrıca ilçe belediyelerimizle gönderdiğimiz 23 bin ramazan kolisi de depremzede vatandaşlarımıza dağıtılacak. Deprem bölgelerindeki mağduriyeti gidermek için yoğun şekilde çalışıyoruz. İlk günden itibaren Hataylı vatandaşların yanında olduğumuz gibi ramazan ayında da onları yalnız bırakmıyoruz. İnanıyorum ki bu zor zamanları yüksek dayanışma ruhuyla atlatacağız inşallah."

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