Beyşehir'den kısa kısa

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KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde zabıta ekipleri, fırın denetimlerini artırdı.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezinde faaliyet gösteren fırınlarda denetimlerin devam ettiği bildirildi.

Ramazan ayı boyunca halk sağlığının korunmasına yönelik rutin denetimlerin kesintisiz süreceğini aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Denetimleri ilçemiz merkezinde faaliyet gösteren temel gıda ve tüketim ürünü satışının yapıldığı iş yerlerine yönelik olarak da sürdürüyoruz. Bu denetimlerde de raflarda tarihi geçmiş ürünlerin olup olmadığını kontrol ederken, aynı zamanda raf ve kasa fiyatlarının birbirini tutup tutmadığı ve iş yeri hijyeni gibi hususları da inceliyoruz. Özellikle ekmek fırınlarına yönelik hijyen ve gramaj denetimlerini ramazan ayı boyunca aralıksız sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit edecek üretim ve gıda satışına asla izin vermeyeceğiz."

- Beyşehir'de çiftçi eğitim toplantıları

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kırsal mahallelerde başlatılan çiftçi eğitim toplantıları devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ve kurumda görev yapan teknik personelin katıldığı son toplantıların düzenlendiği yerleşim merkezleri Karaali ve Gölyaka mahallesi oldu.

Kahvehanelerde çiftçilerle bir araya gelen Özver ve beraberindeki teknik personel, katılımcılara bitki koruma, tarımsal desteklemeler ve kurumun yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Özver, toplantılarda çiftçilerden gelen talepleri de dinlerken, soruları cevaplandırdı.



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