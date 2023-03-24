Konya'da ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı

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KONYA (AA) - Konya'da ramazan ayının ilk cuma namazında vatandaşlar aynı safta buluşmanın coşkusunu yaşadı.



Vatandaşlar, cuma namazını kılmak için Mevlana Meydanı'ndaki Selimiye Camisi'nde yoğunluk oluşturdu.

Camide yer bulamayanlar da Mevlana Meydanı'nda seccadelerin üzerinde saf tuttu.

Kentteki camilerde verilen vaaz ve okunan hutbelerde, ramazan ayının ve orucun faziletlerinden bahsedildi, afetzedelerle yardımlaşmanın önemine değinildi.

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