Konya'da çaldığı aracı çalıştıramayınca çekiciyle sanayiye götüren zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da husumetlisine ait otomobili çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'nde yaşayan M.G, sabah işe gitmek için evden çıktığında otomobilini park ettiği yerde bulamadı.

M.G'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, zanlının çaldığı aracı çekici yardımıyla kent merkezindeki bir sanayi sitesine götürdüğünü belirledi.

Harekete geçen ekipler, 4 suç kaydı bulunan Muhammet Y'yi (19) kısa sürede yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelinin, çalıştıramadığı aracı bir süre itekleyerek götürdükten sonra "aracım bozuldu" bahanesiyle bir çekici yardımıyla sanayi sitesine götürdüğü, burada otomobili boş bir araziye bırakıp plakalarını söktüğü öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlının husumetlisine ait otomobili çalması, güvenlik kamerasına yansıdı.

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