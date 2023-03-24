KOMEK ramazan ayı dolayısıyla mukabele programı düzenliyor

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), ramazan ayında hatim yapmak isteyenler için KOMEK Youtube kanalında canlı olarak mukabele programı düzenliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, gün içinde iki farklı saat aralığında düzenlenen mukabele programından daha fazla insanın yararlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada programlarla ilgili şu bilgiye yer verildi:

"Mukabele yayını Ramazan-ı Şerif boyunca her gün 11.00 ve 14.00 saatlerinde KOMEK Konya Youtube kanalında canlı yayınlanırken, canlı yayını takip edemeyenler için yayınlar ayrıca Youtube kanalında kayıtlı olarak izlenebiliyor. Daru'l Huffaz Ali Gav Mahmudiye Medresesi'nde ramazan ayına özel hafta içi her gün hafız öğrenciler ve kurra hafızlar eşliğinde mukabele programı da yapılıyor. Mukabele 17 Nisan'a kadar Mahmudiye Ali Gav Medresesinde 11.30 13.00 saatlerinde gerçekleştirilecek."

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