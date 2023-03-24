Beyşehir Belediyesi'nden depremzede ailelere psikolojik destek

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KONYA (AA) - Beyşehir'de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ailelere psikolojik destek sağlanıyor.

Beyşehir Belediyesi Aile Danışmanlık Hizmetleri Birimi tarafından Beyşehir'de KYK yurtlarında misafir edilen ve evlerde ikamet eden depremzedelere yönelik psikolojik destek çalışmaları yürütülüyor.

Depremzedelerin yaşadıkları travmanın etkilerini en aza indirmeyi amaçlayan birim görevlileri, yüz yüze ya da uzaktan psikolojik-sosyal destek sağlıyor.

Aile Danışmanlık Hizmetleri Birimi'nde yürütülen çalışmalara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, depremin yıkıcı etkilerine maruz kalan vatandaşlarda oluşan deprem sonrası travmanın etkilerini hafifletmek için psikolojik destek verildiği belirtildi.

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