BBP Konya İl Başkanı Özcan, Muhsin Yazıcıoğlu anısına mesaj yayımladı

KONYA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Konya İl Başkanı Abdulhamit Kutalmış Özcan, BBP'nin merhum Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 14. ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özcan, mesajında 25 Mart 2009'da içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Yazıcıoğlu'nun doğruluktan ayrılmayan, tek başına kalsa bile yürümekten çekinmeyen, yüreği daima ülkesi ve milleti için çarpan bir insan olduğunu belirtti.

Yazıcıoğlu'nun siyasi hayatı boyunca samimiyetle ve cesaretle çalıştığını vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Şehadetinin üzerinden geçen 14 yıla rağmen milletimizin Muhsin Başkanı hep minnet duygularıyla hatırlamasını, ona karşı duyulan sevgi ve teveccühün işaretleri olarak görüyoruz. Hayatı boyunca doğruluğun bedelini ödemeye razı oldu. Bunu bilerek yaşadı ve geriye tek bir adım atmadı. İnandıklarından, doğrularından, dava arkadaşlarından hiç vazgeçmedi. Bizler de Muhsin Başkanın dava arkadaşları olarak ülkemize sahip çıkacağız. Birlikte yürüyecek, birlikte karar verecek, birlikte var olmaya devam edeceğiz. Siyaset hayatı boyunca demokrasinin, hak ve adaletin yanında duran, vatan, millet sevdalısı, dava adamı, Anadolu'nun yiğit evladı merhum Kurucu Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve beraberinde şehadete yürüyen yol arkadaşlarını vefatlarının 14. yıl dönümünde rahmetle anıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.