Konya'da aranan 107 kişi yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da farklı suçlardan aranan, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin de bulunduğu 107 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık, gasp, kasten yaralama, kasten öldürme" suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K'nin da bulunduğu 107 kişiyi yakaladı.

Emniyete götürülen firari hükümlülerden 42'si cezaevine gönderilirken, 65 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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