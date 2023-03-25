Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, atölyeye çevrilen bir evde kaçak silah üretimi ve ticareti yapıldığı ihbarını aldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 13 ruhsatsız av tüfeği, 10 pompalı tüfek, 1289 av tüfeği parçası ile silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ruhsatsız silah ve silah parçalarına el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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