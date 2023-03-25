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Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA

Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, atölyeye çevrilen bir evde kaçak silah üretimi ve ticareti yapıldığı ihbarını aldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 13 ruhsatsız av tüfeği, 10 pompalı tüfek, 1289 av tüfeği parçası ile silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ruhsatsız silah ve silah parçalarına el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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