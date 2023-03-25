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Salon: Selçuklu Belediyesi

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Polat Parlak



AYOS Konyaspor Basketbol: Sinan Sağlam 10, Sulaimon 28, Perez 18, Mert Gizir 2, Erkin Şenel, Ramazan Tekin 5, Badzim 6, Eddie 14, Schilling

Anadolu Efes: Larkin 19, Beaubois 16, Erten Gazi 3, Clyburn 5, Furkan Haltalı 3, Egehan Arna 6, Buğrahan Tuncer 13, Micic 7, M'Baye 23, Zizic 4

1. Periyot: 21-23

Devre: 34-48

3. Periyot: 53-67



Beş faulle oyundan çıkan: 28.28 Furkan Haltalı (Anadolu Efes)





KONYA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda AYOS Konyaspor Basketbol'u 99-83 yendi.



Mücadele, iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Yeşil-beyazlılar, hızlı hücumlarla sayı bulurken, konuk ekip ise üçlüklerle skor üretti. Lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 23-21 önde kapattı.



İkinci periyoda iyi başlayan Anadolu Efes, ev sahibinin sayı üretmekte zorlandığı bölümde Larkin'in üçlükleriyle 14. dakikada farkı 7 sayıya (25-32) çıkardı. Konuk ekip, soyunma odasına da 48-34 üstün gitti.



Anadolu Efes, üçüncü periyodunu 67-53 önde bitirdiği mücadeleden 99-83 galip ayrıldı.



Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 16. galibiyetini aldı. Ligde üst üste 8. kez kaybeden AYOS Konyaspor Basketbol ise 16. mağlubiyetini yaşadı.

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