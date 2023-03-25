Konyaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları sürüyor

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KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak Arabam.com Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Dar alanda oyunla süren antrenmana, ülkelerinin milli takımlarında bulunan futbolcular katılmadı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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