Karatay Belediyesi, Kızılören Mahallesine lise yaptırıyor

KONYA (AA) - Karatay Belediyesi, Kızılören Mahallesi'ne 4 derslikli lise yapımına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 10 milyon liraya mal olması beklenen ve 4 derslikli olarak projelendirilen lisenin inşa çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın şu görüşlerine yer verildi:

"Bizler, her zaman en önemli yatırımlarımızı eğitim yatırımları olarak ön plana çıkarıyoruz. Buna yönelik yatırımlarımız da aralıksız bir şekilde devam ediyor. Son 4 yılda 6 eğitim tesisimizi tamamlayarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etmiştik. 7. okulumuzu ise Kızören Mahallemize kazandırıyoruz. Kızören Mahallemizde taşımalı eğitim yapılıyor. 41 yerleşim yerinden öğrencilerimiz taşınarak bölgemizde eğitimlerini sürdürüyorlar. Toplamda 10 milyon liraya mal ettiğimiz Kızören Lisemiz tamamlandığında bölgedeki lise öğrencilerimiz merkeze gelmeden burada eğitimlerini alacaklar. Okulumuzun Konyamıza, Karatayımıza ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum."



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