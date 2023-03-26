Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, muhtarlarla bir araya geldi

KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçe merkez ve taşra mahalle muhtarlarıyla birlikte iftar açtı.

Adile Baysal Kültür Evi'ndeki programda Tutal, iftarların hem samimiyeti pekiştirilmesine hem de 55 mahallenin sıkıntılarını dinlenmesine ve istişare edilmesine faydalı olacağını söyledi.

Tutal, mahallelere hizmetlerin gitmesi noktasında imkanlar dahilinde hızlı şekilde müdahale edildiğini belirterek, "Mahallelerimizde ve ilçe merkezimizde hizmetlerimize destek olan, bizlere yol gösteren, hemşehrilerimizle bizler arasında gönül köprüsü kuran değerli muhtarlarımıza minnettarım. Seydişehir olarak büyük bir aileyiz. Bugün de bu aile olgusuyla bir araya geldik ve ramazanın bereketini birlikte paylaşıyoruz. Bu birlikteliğe katkı sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.



​​​​​​​Seydişehir'e hizmet etme noktasında birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını ifade eden Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Karaaslan, "Ramazanın bereketini, birlik, beraberlik ve dayanışma içiresinde hep birlikte paylaşıyoruz. Bizleri bir araya getiren, bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Mehmet Tutal'a tüm muhtarlarımız adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.



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