Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin depremzede ailelerle iftarda buluştu

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KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin depremzede ailelerle birlikte iftar açtı.

Pişkin, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ilçede misafir edilen ailelerle bir araya geldi.

Seydişehir Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) yerleştirilen ailelerle birlikte iftar açan Pişkin, "İlçede misafir ettiğimiz kardeşlerle birlikte olmak, bir nebze olsun yaralarını hafifletebilmek için birlikte çalışıyoruz. Allah ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin." dedi.

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