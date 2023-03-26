Hatay'da kurulan Konya Konteyner Kent'te son aşamaya gelindi

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay'da bitme aşamasına gelen birinci etap Konya Konteyner Kent'te incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Konya Büyükşehir Belediyesinin ilçe belediyeleri ve odalarla birlikte Hatay'a kazandıracağı birinci etap konteyner kentte çalışmaların bitmek üzere olduğu belirtildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın yapımı devam eden 1. etap Konya Konteyner Kent çalışmalarını incelediği ifade edilen açıklamada, Altay'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Önümüzdeki hafta sonuna kadar Hataylı depremzedeleri konteyner kente yerleştirmeyi planlıyoruz. Sadece barınma alanları değil, çamaşırhaneleri, oyun alanları ve sosyal tesisleriyle Konya'ya yakışır bir konteyner kenti inşallah inşa etmiş olacağız. Burada 432 konteyneri indirdik. İkinci etapta da altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Konteynerler geldikçe inşallah sayıyı 1000'e tamamlayarak Konyalılar adına Hatay'daki kardeşlere bir nebze olsun yardımcı olmayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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