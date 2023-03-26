Konya'da 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir araçta 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ile Seydişehir Narkotik Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir aracı Antalya çevre yolunda durdurdu.

Araçta yapılan aramada, poşet içindeki yastığa gizlenmiş 1 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Sürücü A.K. ekiplerce gözaltına alındı.

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