Konya'da babasını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da babasını bıçakla ağır yaralayan kişi, tutuklandı.

Vezirhan Sokak'ta dün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Osman Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Vezirhan Sokak'taki evde ikamet eden baba Şükrü Ş. ile oğlu Osman Ş. arasında dün bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, Osman Ş, babasını bıçakla yaralamıştı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen baba Şükrü Ş. hastaneye kaldırılmış, oğlu Osman Ş. gözaltına alınmıştı.

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