Seydişehir'de Gevrekli ve Akçalar mahalleri doğal gaza kavuşuyor

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KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçenin Gevrekli ve Akçalar mahallelerinin de bu sene içinde doğal gaza ulaşacağını söyledi.



Başkan Mehmet Tutal, Akçalar ve Gevrekli mahallelerinde bir araya geldiği vatandaşlara, bu sene her iki mahallede doğal gaz alt yapı çalışmalarının başlayacağı müjdesini verdi.

Başkan Tutal, çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını ve abonelere gaz verilmesini hedeflediklerini kaydederek, "Kesecik mahallemizden sonra Gevrekli ve Akçalar mahallerimizi de doğalgaza kavuşturmak için başlattığımız çalışmalar neticesinde doğalgaz yatırımı 2023 yatırım programına alındı. Merkeze yakın olan kırsal mahallelerimizin de doğalgaza kavuşması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 1-2 haftaya alt yapı çalışmalarına başlayarak kısa süre içerisinde Gevrekli ve Akçalar mahallemizi doğalgaza kavuşturmayı hedefliyoruz. Diğer merkeze yakın kırsal mahallelerimizi de doğalgaza kavuşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Başkan Tutal son olarak Seydişehir'de doğal gaz kullanımının sağlanmasında çok fazla emeği geçen AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'a ayrıca teşekkür etti.















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