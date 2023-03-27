Konya Devlet Tiyatrosu, Çumra'da depremzede çocuklarla buluştu

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KONYA (AA) - Konya Devlet Tiyatrosu oyuncuları, Konya'nın Çumra ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen afetzede çocuk izleyiciler için sahne aldı.

Konya Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Kurbağa Vırak" adlı çocuk oyununu Çumra'da depremzede çocukların yüzünü güldürdü.



Oyun sonrası çocuklara çeşitli hediyeler verildi.



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